KYK: Asansör düşmedi, panik atağı geçiren öğrenci hastaneye sevk edildi

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yapılan açıklamada, Bartın Kız öğrenci yurdunda asansörün düştüğü ve bir öğrencinin yaralandığı iddiası doğru değildir. Sigorta atması sebebiyle asansör kat arasında durmuş, öğrenciler güvenli ve sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir" denildi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Bartın'da KYK yurdunda asansör düştü iddiasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bartın Kız öğrenci yurdunda asansörün düştüğü ve bir öğrencinin yaralandığı iddiası doğru değildir. Söz konusu olayda; sigorta atması sebebiyle asansör kat arasında durmuş, öğrenciler güvenli ve sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir. Olayda yaralanma söz konusu olmayıp, panik atak geçiren bir öğrencimiz kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir. Kamuoyunu bu tarz yanıltıcı haberle aldatan şahıs ve kuruluşlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA