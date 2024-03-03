Lapseki\'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Lapseki ilçesi Adatepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 AGD 284 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şadiye Yeşilyurt'a (60) çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşilyurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE