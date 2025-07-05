Lazkiye\'de Orman Yangını: İtfaiyeciler Tehlikede

Suriye'nin Lazkiye ilinde çıkan orman yangınlarında itfaiye erleri alevlerin arasında kaldı.

Suriye'nin güneyindeki Lazkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları 3 gündür sürüyor. Kastal Maaf'taki yangına müdahale eden itfaiyeci erleri, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı. İtfaiyeciler can havliyle bölgeden uzaklaştı. Yangınlarda bir gönüllünün boğulma tehlikesi geçirdiği, ekiplere ait bir aracın ise alev aldığı öğrenildi. Suriye Afet ve Acil Durumlar Bakanı Raid Salih yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'den yardım talep ettiklerini belirtti. Suriye Sivil Savunması ise iç savaş döneminden kalma patlamamış mühimmatların yangın bölgelerinde bulunmasından endişe edildiğini aktardı. - LAZKİYE