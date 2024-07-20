LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım - Son Dakika
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LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım

LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım

Samsun'da bir LC Waikiki mağazasında çalışan Muhammed Yavuz, ölümünden bölge müdürünü sorumlu tuttuğu bir veda mektubu bırakarak intihar etti. Baskı ve mobbinge uğradığını belirten Yavuz'un 1 çocuğu olduğu ve eşinin bebek beklediği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan LCW, şahsın bugüne kadar yönetime iletmiş olduğu mobbing ile ilgili bir şikayetin bulunmadığını öne sürdü.

20.07.2024 09:00
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Türkiye'nin en ünlü giyim markalarından biri olan LC Waikiki, mobbing suçlamasıyla karşı karşıya. Samsun'daki mağazalardan birinde çalışan reyon müdürünün intiharı sonrası ortaya çıkan veda mektuptaki iddialar çok vahim.

Çarşamba ilçesinde bir LC Waikiki mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Muhammed Yavuz, iş yerinde baskı ve mobbinge uğradığını öne sürerek yaşamına son verdi. Eşine ve çocuklarına birer veda mektubu bırakan Yavuz, mağazaya ve yöneticilerine ise mail attı.

"BU BİR İNTİHAR DEĞİL İDAM VAKASI"

Evrensel'in haberine göre; Yavuz, "Bu bir intihar vakası değil, cellatlığını E.C'nin yaptığı bir idam vakası" ifadelerini kullandığı e-postada yaşananlardan bölge müdürü E.C'yi ölümünden sorumlu tuttu. E.C.'nin 2 yıldır kendisine psikolojik şiddet ve mobbing uyguladığını iddia eden Yavuz, "14 yılımı verdiğim şirkette psikolojim alt üst olmuş durumda. Eşimin olaylı şekilde işten ayrılışından beri ciddi şekilde mobbinge maruz kalmış durumdayım. Önce A sınıf bir mağazadan alıp, C sınıf bir mağazaya vermesi ile başlayan süreçte, Samsun iline gelme talebimi iletmeme rağmen 4 ay boyunca Çorum'da bekleterek ailemden uzak kalmama sebep oldu. Yetmezmiş gibi Samsun'da ise merkeze bir mağazaya verdi ve düzenimi kurmuşken, 2 ay sonra ise Çarşamba ilçesine göndermesi ile süreç devam etti" ifadelerini kullandı.

Evli ve 1 çocuk babası Yavuz'un eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Eşine ve çocuklarına mektup bırakan Yavuz, "Artık aranızdan ayrılıyorum. Geride gözü yaşlı bir eş, babasız büyüyecek bir çocuk ve anne karnında henüz doğmamış bir bebek bırakıyorum miras olarak" sözleriyle ailesine veda etti.

Olayla ilgili olarak açıklama yapan LC Waikiki şu ifadelere yer verdi:

"LC Waikiki Samsun Çarşamba mağazamızda görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Muhammed Yavuz'un intihar girişimi sonrası vefatını dün gece saatlerinde büyük bir üzüntü ile öğrendik. Bizi derinden yaralayan ve adli makamlara intikal eden bu vefatla ilgili olarak tüm süreci aydınlatmak için adli makamların ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve detayları paylaşmakla beraber, ekiplerimiz tarafından da kurum içi soruşturma yürütülmektedir.

"ÜST YÖNETİME İLETMİŞ OLDUĞU BİR ŞİKAYETİ BULUNMAMAKTA"

LC Waikiki'nin adalet ve hakkaniyet temel değerlerine uygun olarak hazırladığımız şirket anayasamızda belirttiğimiz gibi, şirket içinde yöneticisi ile anlaşmazlığa düşülen ve karşılıklı konuşularak uzlaşılamayan mobbing dahil rahatsızlık duyulan konunun bir üst makama veya etik hattına iletilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Paylaşılan her şikâyet sonrasında, ilgili konu şirket değerlerine uygun olarak soruşturulup, bir haksızlık var ise de gereği yapılmaktadır. Merhum çalışma arkadaşımızın bugüne kadar şirketimizde çalıştığı süre boyunca etik hattına ya da üst yönetime iletmiş olduğu mobbing ile ilgili bir şikâyeti bulunmamaktadır.

Bu elim vefat sonrası bir yandan adli soruşturma devam ederken bir yandan da kurum içi soruşturma sürecini şeffaf ve kararlı adımlarla yöneteceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bu süreçte çalışanımızın eşi ve ailesi ile yakın iletişimde olduğumuzu, eşi ve ailesinin maddi ve manevi ihtiyaçları için yanlarında olacağımızı belirtiriz. Değerli çalışma arkadaşımız merhum Muhammed Yavuz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm LC Waikiki çalışanlarına sabırlar dileriz."

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Son Dakika 3.Sayfa LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Halit Özdemir: Rabbim geride kalanlara sabır versin. Siz Bi de gelin Mersin Şehir Hastanesi çalışanlarını görün. İşveren ve memur ülkesi olduk geri kalanlar köle.. 36 5 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: kimse kimseye üstünlük taslayamaz kimse kimseden üstün değildir. kimse yetki kullanarak bşr başkasını ezemez . malesef yetkiler bazen ywtkisiz insanlara veriliyor 27 1 Yanıtla
  • Sezo runay: Keşke seni o duruma iteninde isminş vereydin kardeş Allah rahmet eylesin 16 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Öncelikle ALLAH rahmet etsin.hep savundugum bir fikrim var bir insan eğer başka biri yüzünden intihar seviyesine geliyorsa intihar etmeden önce o kişiyide yanında götürmeli.intihar ettin ama o kişi hala yasıyor ve yarın birgün başkasınada aynı işleri yapacak. 10 0 Yanıtla
  • İsmail Recep küçükçolak: Türkiyede Malesef sistem bu ulaşılması çok zor hedefler en az eleman en düşük maaş en kötü çalışma şartları mesai kavramı yok elden maaş bayramları yok sayma varda var kamare ile 24 takip ve hiç denetleyen yok ülkemizde tuz koktu 8 0 Yanıtla
    V. A.: Çalıstıgı bolge müdürü işte 1 0
  • kenan özkaya: Mobbing uygulayanlara ağır hapis cezası verilmelidir. Merhum adamın psikolojisi o kadar çok bozulmuş ki; sağlıklı düşünmemiş. Adamın mobingge uğradığı oradan oraya sürülmesi kanıtlamaz mı, LC WAİKİKİ; daha neyi bekliyorsunuz adli ve idari soruşturma bitene kadar mobbingci Müdürü alt görevlerde çalıştırın soruşturma bitince inşallah yargılanır ve inşallah hapis cezası alır işte bu sayede mobinggin ne olduğunu anlar. 8 0 Yanıtla
  • Bandorma: Yönetimler bu tür sorunların kayıt altına alınmaması için tedbir alıyorlar…Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin… 3 0 Yanıtla
  • Oooo: Bu olaya dünya hukuk düzeninden ceza çıkmaz Ahirerette dava görülür cezası verilir. Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
  • V. A.: Bu tarz olaylara dur demek için savcıı bey seni goreve dine imana dürüstlüğe davet ediyorum, bu olay taksirle ölüme sebebiyet vermeye başlıklı dosya açılmalı.. örnek olacak ki içeri girecek ki mobing yapanlar baslarına ne gelebileceğini görmeli bu olaydan.. bi can gitti. Bundan bi ders çıkarılmalı.. üstünü kapatıp gectın mı bu vatana hayrın ne senın savcı olarak hakim olarak.. cok özel bir dosya. Bu ülkenin lehine çevrilmeli.. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım - Son Dakika
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