Leblebi Bebek Mehmet Akif'in Hayatına Mal Oldu

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Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan bebek hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan 1.5 yaşındaki Mehmet Akif Kaya isimli bebek kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Şeyh Şamil Mahallesi 1397. Sokak'ta bulunan evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne ve babasıyla birlikte anneannesinin evine misafirliğe giden Mehmet Akif Kaya eline geçirdiği leblebiyle oynarken boğazına kaçırdı. Leblebinin Kaya'nın nefes borusuna kaçtığını gören ailesi hemen müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gönderilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.