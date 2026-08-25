Leipzig Havalimanı'nda İHA ve Patlayıcı Bulundu - Son Dakika
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Leipzig Havalimanı'nda İHA ve Patlayıcı Bulundu

Leipzig Havalimanı\'nda İHA ve Patlayıcı Bulundu
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Almanya, Leipzig/Halle Havalimanı'nda üçüncü bir İHA ve şüpheli patlayıcılar keşfetti.

Alman medyası, Leipzig/Halle Havalimanı yakınlarında üçüncü bir insansız hava aracı ve şüpheli patlayıcılar bulunduğunu aktardı.

Almanya'da Leipzig/Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir kargo uçağına yönelik olduğu değerlendirilen saldırı girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Alman kamu yayın kuruluşları NDR ve WDR ile Süddeutsche Zeitung gazetesi, soruşturma kapsamında olaydan 10 gün sonra, 14 Ağustos'ta havalimanının batısında saldırı girişimiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 3'üncü bir insansız hava aracı ve 50 gram hexogen olduğu değerlendirilen yüksek patlayıcı madde bulunduğunu aktardı. Başsavcılık Ofisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

"Hibrit saldırıların sorumluları bedelini ödeyecek"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise bugün yaptığı açıklamada, havalimanında bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracı gibi "Almanya'ya yönelik hibrit saldırıların" arkasındaki kişi ve grupların "bedelini ödeyeceklerini" ifade etti. Merz, hükümetin havalimanına düzenlenen saldırı girişiminden kimin sorumlu olduğunu yakında açıklayacağını, hükümetinin bu konuda güvenlik yetkilileriyle yakından çalıştığını belirtti.

Almanya'ya yönelik saldırı girişimi

4 Ağustos'ta Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait askeri malzeme taşımak için kullanılan bir Antonov kargo uçağının yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı bulunmuştu. Soruşturmacılara göre İHA, Antonov uçağına saldırmak amacıyla gönderilmişti. Ancak saldırı, fünyenin arızalı olması nedeniyle başarısız olmuştu. Havalimanında İHA alarmı nedeniyle hava trafiğinin kapatılması sonucu lojistik şirketi DHL'ye ait kargo uçağı inişini iptal etmiş, yeniden yükselişe geçmişti. Bilinmeyen bir cisim, Leipzig/Halle Havalimanı'ndan 6 kilometre uzaklıkta ve 400 metre yükseklikte bulunduğu sırada DHL uçağına çarpmıştı. Uçak güvenli bir şekilde Hannover Havalimanı'na inerken, polis uçağa çarpan bilinmeyen cismin İHA olabileceğini değerlendirerek sabotaj şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Alman medyasında yer alan güvenlik kaynaklarına göre Rus istihbaratının olaya karışmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Rusya ise saldırı girişiminin arkasında kendisinin olduğu yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Uluslararası, Havacılık, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Leipzig Havalimanı'nda İHA ve Patlayıcı Bulundu - Son Dakika

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