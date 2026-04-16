Levent'teki Terör Saldırısında Yeniden Adliyeye Sevk

İstanbul Levent'te polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sırasında çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Çelik hastaneden taburcu edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından terörist adliyeye sevk edildi.

7 Nisan'da Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında ve 2 emniyet mensubunun yaraladığı olayda 1 terörist öldürülmüş, 2 terörist de yaralı olarak ele geçirilmişti. Zincirleme operasyonlarda hücre ile bağlantılı olarak yakalanan 18 şüphelinin 13'ü tutuklanmıştı.

Saldırıda yaralı ele geçirilen teröristlerden Onur Çelik'in tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Tedavisinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Levent'teki saldırıda yaralı olarak ele geçirilen diğer teröristin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındığı öğrenildi. Tedavisi hastanede devam eden ve gözetim altında tutulan hücre üyesinin, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi. - İSTANBUL