Levent Üzümcü Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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Levent Üzümcü Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

16.07.2026 20:43
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İstanbul'da gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü, tutuklama talebiyle nöbetçi hakime sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Oyuncu Levent Üzümcü hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelinin hakimlik işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Levent Üzümcü, İstanbul, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Levent Üzümcü Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika

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