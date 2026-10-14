Libya'nın başkenti Trablus'ta şiddetli yağış sele yol açtı, 2 kişi hayatını kaybetti

Libya'nın başkenti Trablus'ta şiddetli yağışların neden olduğu selde 2 kişi hayatını kaybetti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta şiddetli yağışlar etkili oldu. Yetkililer, meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bir banka çalışanının elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği kaydedilirken Trablus Kızılayı söz konusu kişinin cansız bedenine sel suları arasında ulaşıldığını bildirdi. Ayrıca, kurtarma ekiplerinin sel sularına gömülen bir araçtan başka bir erkeğin daha cansız bedenini çıkardığı bildirildi. Devlete ait elektrik şirketi, yükselen suların evlere ulaştığı bazı bölgelerde tedbir amacıyla elektrik kesintisine gidildiğini açıkladı.

Trablus Belediye Başkanı Fadel Abu Arqoub, yağışın 2 buçuk saat sürdüğünü ve durumun felaket boyutunda olduğunu ifade etti.