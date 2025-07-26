Lice\'de Orman Yangınına Helikopterle Müdahele

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangına helikopter destekli müdahale devam ediyor.

Duru ve Yorulmaz mahallerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 40 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, askeri birlikler, itfaiye ve helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 3 saattir sürüyor. - DİYARBAKIR