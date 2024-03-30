İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önünde patlayan elektrikli bisiklet alev aldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da elektrikli bisiklet patladı. Buckingham Sarayı'nın önünde park halindeyken yaşanan olayda bisiklet alev alırken, patlamanın etkisiyle bisiklete ait parçalar çevreye saçıldı. Olayın ardından acil servis ekipleri bölgeyi kordon altına alarak alevleri kontrol altına aldı.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, yaralanan olup olmadığı da bilinmiyor. - LONDRA
Son Dakika › 3.Sayfa › Londra'da Buckingham Sarayı'nın önünde elektrikli bisiklet alev aldı - Son Dakika
Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı ancak daha sonra yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Isparta'da Hızırbey Mahallesi'nde bulunan bir güvenlik kamerası, 32 AEC 015 plakalı motosikletin çalınma anını kaydetti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve şüpheli İbrahim E'yi gözaltına aldı. İbrahim E'nin 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkan adayı Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek 'hayır duası' aldı. Cübbeli Ahmet Hoca ise ziyarete tepki göstererek, İsmailağa'nın hala Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmadığını belirtti. Cübbeli Ahmet daha önce, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını söylemişti.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan hakkında 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.Ü. kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, Konak Narko Alan ekipleri tarafından yapılan takipte 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?