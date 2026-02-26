Londra'da Kuyumcu Soyguna Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Londra'da Kuyumcu Soyguna Uğradı

26.02.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'da 3 şüpheli, Türk kuyumcusuna pala ve balyozla soygun yaptı, müdahaleye tehdit ettiler.

Londra'da 3 şüpheli, Türk işletmeciye ait bir kuyumcu dükkanına motorla girerek soygun gerçekleştirirken, olaya müdahale etmeye çalışan sivilleri pala ile tehdit etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir Türk kuyumcusu, pala ve balyoz taşıyan 3 saldırganın hedefi oldu. Olay yerine motosikletle gelen kişiler, dükkana motorla daldıktan sonra dükkandaki vitrinleri balyoz darbeleriyle indirdi ve dakikalar içinde Londra'da eşine az rastlanan bir soygun gerçekleştirdi. Salı günü sabah 10.00 sıralarında Islington ilçesindeki Green Lanes Caddesi'nde yer alan "Bilezzik" adlı kuyumcuda yaşanan olay, sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntülerde soyguncuların olaya müdahale etmeye çalışan bölge halkını pala ile tehdit ettikleri ve soygunun ardından dakikalar içinde olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Çığlıklar arasında gerçekleşen soygun sırasında saldırganların kask taktıkları ve siyah kıyafetler giydikleri kaydedildi.

Polis, saldırganların silahlı olduğunu teyit etti. Yetkililerden yapılan açıklamada, "24 Şubat Salı günü saat 10.04'te Islington, Green Lanes üzerindeki bir dükkanda silahlı soygun ihbarı alındı. Olay sırasında bazı vatandaşlar, şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Polis ekipleri, saat 10.08'de olay yerine ulaştı. Delilleri güvence altına almak ve şüphelileri tespit etmek için çalışmalar hızla sürüyor. Bu aşamada, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı" denildi. - LONDRA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Londra, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Londra'da Kuyumcu Soyguna Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Çelikkol Nişantaşı’nda gazetecilere sert çıktı İbrahim Çelikkol Nişantaşı'nda gazetecilere sert çıktı
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Times Meydanı’nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor
Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz Hem de en işlek caddelerden birinde Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz! Hem de en işlek caddelerden birinde
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti
Mourinho’nun Benfica’sı Real Madrid’e karşı mucizeyi başaramadı Mourinho'nun Benfica'sı Real Madrid'e karşı mucizeyi başaramadı

20:25
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 21:19:39. #7.12#
SON DAKİKA: Londra'da Kuyumcu Soyguna Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.