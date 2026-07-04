Lübnan'da İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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Lübnan'da İnsani Kriz Derinleşiyor

04.07.2026 20:00
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İsrail saldırılarında ölü sayısı 4,303'e ulaştı, yaralı sayısı 12,202 oldu. Saldırılar sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 303'e, yaralananların sayısının 12 bin 202'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 303'e, yaralananların sayısının 12 bin 202'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu ise, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere gerçekleştirdiği saldırılarda Hizbullah'a ait unsurların hedef alındığını savunuyor.

ABD-Lübnan-İsrail arasında çerçeve anlaşma imzalanmıştı

Bu gelişme, İsrail ve Lübnan'ın ABD arabuluculuğunda üçlü çerçeve anlaşma imzaladığı bir dönemde yaşandı. ABD, Lübnan ve İsrail'den üst düzey yetkililer, taraflar arasındaki görüşmelerin beşinci turu kapsamında 26 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya gelmişti. Görüşme sonrasında İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bazı bölgelerde yönetimi Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devretmesine yönelik sürece ilişkin üçlü çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Lübnan'ın Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve bölgede kontrolün Lübnan ordusuna devredilmesini öngören bir pilot proje üzerinde anlaşmaya vardığını söylemişti.

Hizbullah lideri Naim Kasım ise anlaşmayı sert bir dille eleştirerek, Lübnan'ın egemenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

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