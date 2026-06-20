Lübnan'da İsrail Saldırılarında 28 Ölü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bilanço artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini aktardı. Bekaa valiliğindeki Sohmor'da bir eve düzenlenen saldırıda ailedeki 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Sidon bölgesindeki Qennarit'e gerçekleştirilen saldırıda ise en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı ifade edildi. Lübnan'ın doğusundaki saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Nebatiye bölgesine düzenlenen saldırılarda da can kaybının 16'ya yükseldiği kaydedildi. - NEBATİYE