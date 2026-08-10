Lüks Otomobil Seyir Halinde Alev Aldı - Son Dakika
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Lüks Otomobil Seyir Halinde Alev Aldı

Lüks Otomobil Seyir Halinde Alev Aldı
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Gaziantep-Adıyaman karayolunda bir lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep- Adıyaman karayolunda seyir halinde olan yabancı plakalı lüks otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başlayarak kısa sürede alev topuna döndü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Gaziantep-Adıyaman karayolu Yavuzeli ilçesi Karadağ geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı lüks otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü ve araçtakiler kendilerini son anda dışarı attı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Yangın kısa sürede aracı tamamen sararken otomobil adeta alev topuna döndü. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks Otomobil Seyir Halinde Alev Aldı - Son Dakika

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