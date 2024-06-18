Lüleburgaz'da çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye tarafından söndürüldü

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy'de buğday tarlasında çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy'de bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müsellim Sırtı mevkiindeki buğday tarlasında henüz belirlemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye gelene kadar köy halkı kendi imkanlarıyla traktörler ile müdahale etti.

Tarlaya giren traktörler, buğday tarlasındaki diğer ekili kısımlarının da yanmaması için tarlanın arasını sürerek birbiriyle bağlantısını kopardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin daha fazla yayılmaması için büyük çaba harcadı.

İtfaiyenin ve duyarlı vatandaşların yangına erken müdahalesi sonucu, büyük bir ekili tarım arazisinin yanmasını önlendi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı, az miktarda ekili alanın etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle tamamen söndürüldü. Yangın ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ