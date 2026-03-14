Lüleburgaz'da Kaçan Sürücü Yakalandı
Lüleburgaz'da Kaçan Sürücü Yakalandı

14.03.2026 22:47
Polis 'dur' ihtarına uymayan sürücüyü yakaladı, 280 bin lira ceza ve ehliyetine el konuldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, şehir içinde yaşanan kovalamacanın ardından yunus ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 280 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu. Araç ise 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Lüleburgaz'da Minimal tarafında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında meydana geldi. Uygulama noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir araç sürücüsü, aracıyla kaçmaya başladı.

Bunun üzerine yunus polis ekipleri kaçan aracı takibe aldı. Lüleburgaz sokaklarında yaşanan kısa süreli kovalamaca, Hürriyet Mahallesi İnönü Parkı civarında sona erdi.

Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 2'si kadın 3'ü erkek olmak üzere toplam 5 kişi olduğu öğrenildi. Yapılan denetimler sırasında aracın gerçek sahibinin de olay yerine geldiği belirtildi. Polis ekiplerince yapılan işlemler sonucunda kaçan araç sürücüsüne 280 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine el konuldu. Araç ise 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Lüleburgaz, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

