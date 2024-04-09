Lüleburgaz\'da minibüs kaza yaptı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir minibüsün yol kenarına devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 39 AK 156 plakalı minibüs, Lüleburgaz - Hamitabat köyü yolu, Dora kışlası önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan minibüs, yol kenarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. Devrilen minibüs çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ
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