Lüleburgaz\'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük merkezli bir dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere yaklaşık 10 milyon lira havale yaptıktan sonra dolandırıldığını fark ederek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurdu. İstanbul ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.