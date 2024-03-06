Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Lüleburgaz'a bağlı Eskitaşlı ile Hamzabey köyleri arasında 39 ES 436 plakalı kamyon ile 39 TA 282 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Lüleburgaz'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, üçüncü kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Osmanlı mesire alanında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Abuzer Ölmez hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki bir adreste işlenmiş hayvan derilerinin satıldığı ihbarını değerlendirdi. Piton yılanı derilerinin tekstil ürününe çevrildiğini tespit eden ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, 1486 piton yılanı derisi, 4 piton derisinden yapılmış çanta ve 11 devekuşu derisinden yapılmış çanta ele geçirildi.
Osmaniye'de düzenlenen Mahzen-3 operasyonunda, şüphelilerin evinden cephanelik çıktı. Operasyon sonucunda 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi ve 57 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
İzmir Narlıdere'de parkta alkol alan CHP Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Pelin Turhan, polis ekipleri tarafından kimliği kontrol edilmek istendiği sırada iddiaya göre memurlara saldırarak darbetti. Turhan gözaltına alındı.
Karabük merkezli bir dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere yaklaşık 10 milyon lira havale yaptıktan sonra dolandırıldığını fark ederek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurdu. İstanbul ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinin Madenli Mahallesi'nde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde jandarma ekipleri, mezarlık yanında kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Bursa'da sahte hakim ve savcı kılığına girerek yaşlıları dolandıran şüpheli, mobil bankacılık işlemleriyle yaklaşık 300 bin lira dolandırdı. İstanbul'a kaçarken otobanda yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antakya ilçesinin Saraykent Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
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