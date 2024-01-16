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Lüleburgaz'da otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

Lüleburgaz\'da otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı
16.01.2024 - 10:36,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İstasyon Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı kazada, E.O. yönetimindeki 39 TS O26 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araç sürücüsü E.O. hafif yaralandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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