Lüleburgaz'da park halindeki otomobile çarpan araç kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Lüleburgaz'da park halindeki otomobile çarpan araç kaçtı

Lüleburgaz\'da park halindeki otomobile çarpan araç kaçtı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarpıp olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan otomobilde kimsenin olmaması faciayı önledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

24.02.2024 11:04  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarpıp olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesinde, park halindeki 39ACM194 plakalı otomobile henüz plakası bilinmeyen biraz araç arkadan vurup kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle hasar aldığı görülen otomobilin içinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Olay, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lüleburgaz'da park halindeki otomobile çarpan araç kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:12:11. #1.11#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da park halindeki otomobile çarpan araç kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement