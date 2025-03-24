Lütfü Savaş ve Delegelerden CHP Kurultayına İptal Davası - Son Dakika
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Lütfü Savaş ve Delegelerden CHP Kurultayına İptal Davası

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegeleri, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Dilekçede, kurultay çağrısının mevcut yönetim tarafından yapıldığı ve yargı sürecinin sürdüğü belirtildi.

24.03.2025 15:36
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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegesi 2 kişi CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yaptı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegelerin avukatının Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçede, söz konusu olağanüstü kurultay çağrısının, 38. Olağan Kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Dilekçede olağan kurultayın iptaline ilişkin Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer delegelerin açmış oldukları kurultay iptal davaları ile yargı sürecinin sürdüğü aktarıldı. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ceza soruşturmasının da devam ettiği belirtilirken mahkemeye verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Bu soruşturma, kurultayın sadece hukuki değil, aynı zamanda ceza hukuku bakımından da sakatlandığını göstermektedir. Tüm bu nedenlerle mevcut Genel Merkez yönetimi yetkisizdir ve yaptığı kurultay çağrısı mutlak butlanla sakattır. Bu çağrı, parti tüzüğüne, siyasi partiler mevzuatına ve hukukun genel ilkelerine aykırı olup tam kanunsuzdur ve yok hükmündedir. Bu itibarla 6 Nisan 2025 tarihinde yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay'ın yok hükmünde sayılması halinde yetkisiz organlarca geçersiz bir karar doğrultusunda kanunsuz olarak yapılmaya çalışıldığı dikkate alınarak, kurultayın iptaline ve seçim sürecine ilişkin işlemlerin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lütfü Savaş ve Delegelerden CHP Kurultayına İptal Davası - Son Dakika

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