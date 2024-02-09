Macaristan ve Polonya\'da Çiftçiler Ukrayna İthalatını Protesto Etti

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Macaristan ve Polonya'da çiftçiler, Ukrayna'dan ucuz tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatını protesto etmek amacıyla Ukrayna sınırını trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi.

Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen çiftçi protestoları devam ediyor. Macaristan'da çiftçiler, Ukrayna sınırındaki Zahony kasabası yakınlarında protesto gösterisi düzenledi. Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'da üretilen ürünlerin 1 yıl daha gümrük vergisinden muaf tutulması kararını protesto eden çiftçiler, sınıra giden yolu trafiğe kapattı. Macar çiftçi birliği MAGOSZ tarafından organize edilen protestoda göstericiler, "Brüksel bize ihanet etti", "Ukrayna tahılını istemiyoruz", "Yeşil Mutabakat intihardır" ve "Tamam, Ukrayna'ya yardım edelim ama AB tarımını yok ederek değil" gibi pankartlar taşıdı.

Polonyalı çiftçiler, Ukrayna sınırını trafiğe kapattı

Macar çiftçilerle birlikte bugün Polonyalı çiftçiler de AB'nin Ukrayna ve tarım politikaları aleyhinde protesto gösterileri düzenledi. Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Hrebenne, Dorohusk ve Medyka sınır kapıları yakınlarındaki gösterilerde çiftçiler, trafiğin durmasına ya da ciddi şekilde aksamasına neden oldu. Birçoğu Polonya bayraklarıyla süslenen traktörlerin ülke genelinde, 256 noktada yol kapama eylemi yaptığı öğrenildi.

Öte yandan İspanya ve Belçika'da da çiftçiler, Brüksel'in tarım politikaları aleyhinde bugün protesto gösterileri düzenledi. - BUDAPEŞTE