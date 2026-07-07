Macron'un Şam Ziyaretinde Çifte Patlama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyareti sırasında kaldığı bölgede çifte patlama meydana geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de yeni yönetiminin iktidara gelmesinden bu yana Batı Avrupa'dan bir cumhurbaşkanı olarak ilk ziyareti için dün Suriye'ye geldi. Macron'un başkent Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki patlama meydana geldi. Patlamanın, Suriye Turizm Bakanlığı binası yakınlarında Macron'un kaldığı bölgede meydana geldiği kaydedildi. Can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Fransız Cumhurbaşkanı Macron ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani tarafından karşılanmıştı. - ŞAM