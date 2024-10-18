Madde Bağımlısı Evini Ateşe Verdi

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İstanbul Avcılar'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi gece saatlerinde oturduğu apartmandaki evi ateşe verip kaçtı. Apartmanda 3 kişi duman etkilenirken polis kaçan kişiyi arama çalışmalarına başladı.

Olay, gece saatlerinde Avcılar Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı apartmanın 3. katında oturan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde yangın çıkardı. Şahıs olaydan sonra kaçarken dumanı gören bina sakinleri kendisini dışarı atıp itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye çıkan yangını söndürdü. Apartmanda dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL