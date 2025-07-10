Madde Bağımlısı Koca Eşini ve Kızını Katletti

Hatay'da eşini ve kızını av tüfeğiyle vurarak öldüren şahsın madde bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Eşi tarafından katledilen kadının komşusu, cani kocanın geçmişte de aile içerisinde silahlı saldırıda bulunduğunu belirterek, "Kendi anlatıyordu, eşi madde kullanıyormuş. 'Eşim madde kullanıyor, benim sonum iyi olmayacak' diyerek hep korkuyordu" dedi.

Olay, 14 Haziran günü Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşanmıştı. Mahalledeki 3 katlı binanın 2. katında yaşayan H.İ., eşi Feryal İ. (45) ve 12 yaşındaki kızı İrem İ.'yi av tüfeğiyle vurmuştu. Babası tarafından vurulan İrem olay yerinde, annesi ise 6 gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Feryal İ.'nin arkadaşı olan komşu Hüsne Sipahi, olay günü yaşananları ve aile arasındaki sorunları anlattı.

"İnsanın tek güveneceği kişi eşidir ve arkadaşımız eşi tarafından katledildi"

Eşini ve kızını öldüren şahsın geçmişte de oğluna tüfekle ateş ettiğini anlatan Hüsne Sipahi, "Çığlık seslerine koştuk. Gittiğimizde kızımız yerde vefat etmişti, annemiz yardım istiyordu. Lütfen kadınlar ve çocuklar ölmesin. İnsanın tek güveneceği kişi eşidir ve arkadaşımız eşi tarafından katledildi. Daha önce yine silahlı saldırı oldu, oğlunu hedef almıştı. O zaman oğlu kendinden daha güçlü geldi ve müdahale etti. Lütfen böyle insanlar toplum içerisinde gezmesin" dedi.

Feryal İ.'nin sohbet esnasında eşinin madde bağımlısı olduğunu ve aralarında zaman zaman küslük olduğunu anlattığını söyleyen Sipahi, "Güzel bir hayatı vardı, güzel bir anneydi. Bizim gördüğümüz kadar mutluydu. Sadece eşi madde kullanıcısıydı, duyuyorduk ve bunu kendi söylüyordu. Bu konuda yakınıyordu, her defasında şikayetçi oluyordu. Şikayetçi olduktan sonra eşi hep tehdit ediyordu şikayetini alması için. Kendi anlatıyordu, eşi madde kullanıyormuş. 'Eşim madde kullanıyor, benim sonum iyi olmayacak' diyerek hep korkuyordu. Bundan dolayı devletimizden hep yardım bekliyordu. Kendini ve çocuğunu öldüreceğini hiç beklemiyordu. Daha önce bir defa daha böyle saldırmıştı. O saldırıdan sonra tedavi olacağını söyleyerek çok yalvardı, tedavi olacağını söyleyerek sürekli barışmak istiyordu. Devletimizden ricam bu adam bir daha serbest kalmasın" ifadelerini kullandı. - HATAY