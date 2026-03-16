Maden ocağında tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Maden ocağında tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Maden ocağında tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti
16.03.2026 17:42  Güncelleme: 17:44
Aydın'ın Söke ilçesindeki bir maden ocağında çöp atmak için dışarı çıkan 52 yaşındaki Bahar Durmaz, manevra yapan bir tırın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir maden ocağı şantiyesinde çöp atmak için dışarı çıkan kadın, manevra yapan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

ÇÖP ATARKEN TIRIN ALTINDA KALDI

Olay, Söke'nin Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağı şantiyesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, şantiyede aşçılık ve çaycılık yaptığı öğrenilen 52 yaşındaki Bahar Durmaz, çöp dökmek amacıyla çalışma alanının dışına çıktı. Bu sırada kum taşıyan bir tırın manevra yaptığı esnada sürücünün kör noktasında kalan Durmaz, aracın altında kaldı.

Maden ocağında tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Durmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Maden ocağında tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kazanın ardından tır sürücüsü A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maden ocağında tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Maden ocağında tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
