Mahalle Muhtarı Yangını Söndürdü

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Kamyonette çıkan yangını mahalle muhtarı söndürdü

BURSA - Bursa'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, olay yerine itfaiye aracıyla gelen mahalle muhtarı tarafından söndürüldü.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. 35 AE 5770 plakalı kamyonet seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü alevleri fark edince kamyoneti kenara çekerek mahalle muhtarına durumu bildirdi. Boyalıca Mahalle Muhtarı Sercan Uzun, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mahalleye tahsis ettiği itfaiye aracını alarak kısa süre içerisinde olay yerine geldi. Muhtar Uzun'un çalışmasıyla yangın söndürüldü.