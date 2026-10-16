Mahiroğlu soruşturmasında 12 şüpheli emniyet işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi

Mahiroğlu soruşturmasında 12 şüpheli emniyet işlemleri sonrası adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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