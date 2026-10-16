Mahiroğlu soruşturmasında 12 şüpheli emniyet işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Mahiroğlu soruşturmasında 12 şüpheli emniyet işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi

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Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Cafer Mahiroğlu3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mahiroğlu soruşturmasında 12 şüpheli emniyet işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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