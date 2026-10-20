Mahkeme Beylikdüzü Belediyesini dosyaya taraf olarak ekledi, tanıkları dinleyecek - Son Dakika
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Mahkeme Beylikdüzü Belediyesini dosyaya taraf olarak ekledi, tanıkları dinleyecek

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İkinci duruşmanın 37. gününde açıklanan ara kararda mahkeme, gizli tanıkların duruşma günü hazır edilmesi için tanık koruma şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı da suçtan zarar görme ihtimaliyle dosyaya taraf olarak eklendi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının ikinci duruşmasının 37. gününde açıklanan ara kararın detayları ortaya çıktı. Mahkeme, gizli tanıklar İlke, Zeytin, Martı, Gürgen'in duruşma günü hazır edilmeleri için tanık koruma şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 37. gününde açıklanan ara kararın detayları ortaya çıktı. Mahkeme, gizli tanıklar İlke, Zeytin, Martı, Gürgen'in duruşma günü hazır edilmeleri için tanık koruma şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi. Gizli tanıkların duruşma günü dinlenilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması, odanın tahsis edilmesi hususunda İstanbul Bilgi İşlem Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına da hükmedildi.

Kararda suçtan zarar görme ihtimaline binaen Beylikdüzü Belediye Başkanlığının dosyaya taraf olarak eklenmesine hükmedildi. Duruşmada beyanda bulunmaları için müştekiler ve tanıkların dosyasının tutuklu iş olması nedeniyle duruşma günü zorla getirilmesi için adresleri itibarıyla ilgili kolluğa müzekkere yazılmasına da hükmedildi.

Kaynak: İHA
Belediye BaşkanlığıBeylikdüzü3. SayfaBelediyePolitikaGüncelSuçSon Dakika

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