Mahkeme, Vefat Eden Gazeteci Nihat Genç\'in SGK Tarafından Karşılanan İlaç Bedelinin İadesine Karar Verdi

Gazeteci Nihat Genç 4 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. SGK tarafından Genç'in 3. dozilaç bedeli karşılandı. Mahkeme, karşılanan 3. doz ilaç bedelinin SGK'ya iade edilmesi yönündeki kararını açıkladı.

Nihat Genç'in Avukatı Ersan Barkın Genç'in birinci ve ikinci ilaç dozlarını kendi imkanlarıyla aldığını, eczaneden borç yoluyla alınan üçüncü doz bedelinin ise SGK tarafından karşılanması talebiyle Genç yaşamını kaybetmeden önce dava açtıklarını belirtti.

Barkın mahkeme kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi:

"Size bir yazardan, toplum önderinden söz etmek istiyorum. Akciğer kanserine dahi mukavemet gösterecek kadar acı eşiği yüksek, bıçkın. Son evrede zorla hekime götürebildiler. Hızla tedaviye başlandı, Devlet Hastanesi'nde. Bir akıllı ilaç ile süreci yavaşlatmanın yolunu aradılar. Her doz, dünya para. Ödeyecek güç, elbette yok. Yıllarca prim ödediği SGK'ya başvurdu avukatı.

Ücreti karşılanacak ilaçlar listesinde olmadığı gerekçesiyle reddedildi talep. Dava dışında yol kalmadı.

Eczaneden borçla aldılar ilacı, kurumdan tahsil edildiğinde ödemek üzere. Vicdanlı bir yargıç, bu taleple dava açan nice yurttaşın zaten davanın sonunu göremediğini bildiğinden olsa gerek, tedbir talebini de kabul etti. 3. dozu alabildi. Sonrasında zaten illet bedeni sarmıştı. Entübe, yoğun bakım. Kaybettik… Bu arada kurum ihtiyati tedbir talebine karşı istinaf başvurusu yapmıştı. Defnettik…

İstinaf Mahkemesi "Türk Milleti" adına karar verdi: "Davacı yanın haklılığı ve zararı hakkında yaklaşık ispatın sağlanamadığı" gerekçesiyle (ilaç ücretinin kurum tarafından karşılanmasına dair) kararın kaldırılmasına, oybirliğiyle, temyiz yolu kapalı… Kararda davacı yan diye söz edilen, vefat etti… Adına karar verilen Türk Milleti avlulardan taştı. Kurumun bağlı olduğu önceki bakan da saflardaydı üstelik, en önde… Türk Milleti adına… Şimdi ödeme emrinin tebliğini bekliyoruz, mahkeme kararı gereği ödenen bedelin iadesi talepli. Gölbaşı Mezarlığı'na…"