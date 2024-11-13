Mahruki\'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma gerekçesi olarak ise Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlamaları gösterildi.

EVİNE BASKIN YAPILMIŞTI

Mahruki'nin evine dün polis tarafından baskın yapılmıştı. Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı "Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum" sözleriyle duyurmuştu.