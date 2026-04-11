Mahsur Eşek AFAD ile Kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan bir eşek, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Tuşba ilçesine bağlı Amik Kalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 13.00 sıralarında Amik Kalesi kayalıklarında bir eşeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti. Bölgeye 13.15'te 5 kişilik arama kurtarma personeli ve 1 tam donanımlı araç sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sarp bölgede yürüttükleri çalışma neticesinde mahsur kalan hayvanı bulunduğu yerden güvenli alana indirerek sahibine teslim etti. - VAN