Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye ile Kurtarıldı

Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye ile Kurtarıldı

İstanbul Arnavutköy'de topunu almak için yüksek bir garaja çıkan çocuk itfaiye ile kurtarıldı.

21.11.2024 09:39
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İstanbul Arnavutköy'de sokakta top oynayan bir çocuk, kaçan topunu almak için çıktığı alanda mahsur kaldı. Mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saatlerinde sokak arasında top oynayan bir çocuk iki apartman arasında bulunan garajın üzerine kaçan topunu almak istedi. Çocuk garajın üzerine tırmanarak çıktı. Yüksek noktaya tırmanan çocuk çıktığı yerden geri inemeyerek mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yüksek noktada mahsur kalan çocuğu merdiven aracıyla kurtardı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocuğun mahsur kaldığı noktada beklediği itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye ile Kurtarıldı - Son Dakika

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