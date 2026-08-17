Mahsur Keçiler AFAD ile Kurtarıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda sarp kayalıkların arasında mahsur kalan ve açlık ile susuzluk nedeniyle ölümün eşiğine gelen 4 keçi, 4 gün sonra AFAD'ın profesyonel dağcı ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Faraşin Yaylası'nda 4 keçi, 4 gün önce mahsur kaldı. Bölgenin sarp yapısı nedeniyle normal yollarla ulaşımın mümkün olmadığı noktaya, AFAD bünyesinde görev yapan profesyonel dağcılar sevk edildi.

Sarp kayalıkların bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düşen keçileri kurtarmak için zorlu bir çalışma başlattı. Dağcılık ekipleri, güvenlik önlemleri alarak kayalık alana inerek mahsur kalan hayvanlara ulaştı. Keçiler, tek tek güvenli şekilde bulunduğu noktadan çıkarıldı.