Hatay'da havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yavru kediler, itfaiye ekipleri tarafından duvarın yıkılmasıyla kurtarıldı.
Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan yavru kedilerin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ev sahibinin onayıyla duvarı kırmak için çalışma başlattı. Yavru 2 kedi, duvarın kırılmasıyla sağlıklı olarak kurtarıldı. Hayata tutundurulan kediler, ev sahibine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Mahsur Yavru Kediler Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?