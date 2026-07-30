Makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndülürdü

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Didim ilçesi Yeşiltepe siteleri Balova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim yerleri arasındaki makilik alanda çıkan yangına vatandaşlar kendi imkanları ile hemen müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havdan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelere Didim Belediyesi'ne ait ekipler de destek verdi. Ekipler, alevlerin ortasında ortasında kalan evleri korumak için yoğun çaba sarf ederken, vatandaşlar da evlerinin çevresinde soğutma çalışması yaptı. Vatandaşlar ve ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında herhangi bir ev zarar görmedi. Can kaybı ve yaralanmanın da yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.