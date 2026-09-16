Malatya-Adıyaman karayolunda traktör ile iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Malatya-Adıyaman karayolunda traktör ile iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya-Adıyaman karayolu Çığlık mevkiinde traktör ile iki otomobilin çarpıştığı kazada traktör sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı sürücüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da traktör ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Çığlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki traktör ile iki otomobil çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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