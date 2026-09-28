Malatya Akçadağ'da baba ve oğul haksız tahrik indirimli 50 yıl 3 ay hapis aldı - Son Dakika
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Malatya Akçadağ'da baba ve oğul haksız tahrik indirimli 50 yıl 3 ay hapis aldı

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Malatya Akçadağ\'da baba ve oğul haksız tahrik indirimli 50 yıl 3 ay hapis aldı
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Malatya Akçadağ'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgaya ilişkin davada mahkeme, tutuklu baba ve oğluna haksız tahrik indirimi uygulayarak toplam 50 yıl 3 ay hapis verdi. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu baba ve oğluna haksız tahrik indirimi uygulayarak, toplam 50 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Olay, 18 Haziran 2024 tarihinde Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örükçü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Enes Can Gökçek (26), av tüfeğiyle akrabası Olcay Gökçek'i (37) vurdu. Ağır yaralanan Olcay Gökçek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kavgada N.G. de yaralandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık L.G.'nin vurularak yere düşen Olcay Gökçek'e tekme attığı belirtildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık E.G., olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde gerçekleştiğini savunarak, beraatını talep etti. Diğer tutuklu sanık L.G. ise kendisine kumpas kurulduğunu ve darbedildiğini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Müşteki H.G., sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, E.G.'ye Olcay Gökçek'e yönelik "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak, 18 yıl hapis cezası verdi. E.G., ayrıca N.G.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, L.G.'yi de "kasten öldürmeye iştirak" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak, 18 yıl hapis cezasına mahkum etti. Her iki sanık hakkında da iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA
3. SayfaMahkemeAkçadağMalatyaOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Akçadağ'da baba ve oğul haksız tahrik indirimli 50 yıl 3 ay hapis aldı - Son Dakika
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