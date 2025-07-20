Malatya-Çelikhan Yolunda Araç Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Malatya-Çelikhan yolunda seyir halindeyken alev alan araca itfaiye ekipleri müdahale etti, yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Çelikhan karayolu üzerinde seyir halinde olan bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MALATYA