Malatya\'da 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Malatya'da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 11 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 11 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Bir zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA
