Malatya'da düzenlenen operasyonda 21 faturasız kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Malatya'da, kaçak cep telefonu ile cep telefonu aksesuarı getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 21 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 6 adet şarj cihazı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.E.H.'ye 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA