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Malatya'da düzenlenen operasyonda 21 faturasız kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da düzenlenen operasyonda 21 faturasız kaçak cep telefonu ele geçirildi

Malatya'da yapılan operasyonda, kaçak cep telefonu ile cep telefonu aksesuarı getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonda 21 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ve 6 adet şarj cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya\'da düzenlenen operasyonda 21 faturasız kaçak cep telefonu ele geçirildi
30.12.2023 - 13:59,
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Malatya'da düzenlenen operasyonda 21 faturasız kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Malatya'da, kaçak cep telefonu ile cep telefonu aksesuarı getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 21 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 6 adet şarj cihazı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.E.H.'ye 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da düzenlenen operasyonda 21 faturasız kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da düzenlenen operasyonda 21 faturasız kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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