Malatya\'da 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik fiziki takiple yürütülen operasyonda 3 ikamet ve 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi, operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 44 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takiple yürütülen çalışmalar kapsamında 3 ikamet ve 3 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 44 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda hedef konumunda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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