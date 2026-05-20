Malatya\'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, saat 09.00 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5.6 olarak açıklandı.

Deprem, Adıyaman başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığı öğrenildi. - ADIYAMAN