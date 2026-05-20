Malatya\'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem kentte paniğe neden olurken, okul ve iş yerlerinde yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.00'da meydana gelen depremin derinliği 7.03 kilometre olarak belirtildi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Kentte büyük paniğe neden olan depremde okul ve iş yerlerinde yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı. - MALATYA