Malatya\'da bahçe ve orman yangını

Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Hekimhan ve Darende ilçeleri ile Hasırcılar, Bulgurlu ve Yamaç mahallelerinde meydana gelen bahçe, ot ve orman yangınlarına ekipler tarafından müdahale edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, farklı noktalarda çıkan yangınlara kısa sürede sevk edilerek alevlere müdahale etti. Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çalışma yürütüldü.

Mevsim normallerinin üzerinde yağış alan il genelinde ot yoğunluğunun arttığı, kuruyan otların ise sıcak hava koşullarıyla birlikte yangın riskini önemli ölçüde yükselttiği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların bahçe temizliği sırasında gerekli tedbirleri almaları, sigara izmariti, cam şişe ve benzeri yangına sebebiyet verebilecek unsurlara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Yılların emeğiyle yetişen meyve bahçelerimizin, tarım alanlarımızın ve ormanlarımızın zarar görmemesi adına tüm hemşerilerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi - MALATYA