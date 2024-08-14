Malatya\'da 50 dönümlük anız yangını söndürüldü

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde 50 dönümlük alanda çıkan anız yangını söndürüldü.

Olay, Arguvan İlçesi Tarlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Çıkan yangın 50 dönümlük alanda etkili olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA