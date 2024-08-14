Malatya'da 50 dönümlük anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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Malatya'da 50 dönümlük anız yangını söndürüldü

Malatya\'da 50 dönümlük anız yangını söndürüldü

Malatya'nın Arguvan ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

14.08.2024 11:10
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde 50 dönümlük alanda çıkan anız yangını söndürüldü.

Olay, Arguvan İlçesi Tarlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Çıkan yangın 50 dönümlük alanda etkili olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 50 dönümlük anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 50 dönümlük anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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