Malatya\'da 7 kişinin öldüğü apartman davasında tek sanığa beraat

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 12:24  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Bilginler Apartmanı'na ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Tek sanık hakkında beraat kararı verilirken, diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Malatya merkez Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Bilginler Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalan A.R.S.Z. (23), A.Z. (31), A.M. (17), H.A. (25), M.S.Z. (26), O.Ö. (23) ve O.G. (28) hayatını kaybetmişti.

Bilginler Apartmanı ile ilgili dava Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada tek sanık olarak yargılanan M.V.S. (73) hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan karar duruşması yapıldı. Duruşmaya mağdur aileler ile sanık avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise yaptığı değerlendirmede, sanığın binanın yalnızca ilk iki katının yapımından sorumlu olduğunu, daha sonraki süreçte projeye aykırı uygulamalar nedeniyle teknik sorumluluktan istifa ettiğini belirledi. Bu nedenle sanığın binanın yıkılmasında sorumluluğunun bulunmadığına kanaat getirilerek beraatine karar verildi.

Mahkeme ayrıca, binanın ilk iki katından sonra yapılan tadilatlar kapsamında son dört kat ile teras katın yapımında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen müteahhit, fenni mesul, şantiye şefi, teknik sorumlu ve belediyede kontrol görevini yürüten personel hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 13:04:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.