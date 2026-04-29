Malatya\'da 7 kişinin öldüğü apartman davasında tek sanığa beraat

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Bilginler Apartmanı'na ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Tek sanık hakkında beraat kararı verilirken, diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Malatya merkez Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Bilginler Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalan A.R.S.Z. (23), A.Z. (31), A.M. (17), H.A. (25), M.S.Z. (26), O.Ö. (23) ve O.G. (28) hayatını kaybetmişti.

Bilginler Apartmanı ile ilgili dava Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada tek sanık olarak yargılanan M.V.S. (73) hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan karar duruşması yapıldı. Duruşmaya mağdur aileler ile sanık avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise yaptığı değerlendirmede, sanığın binanın yalnızca ilk iki katının yapımından sorumlu olduğunu, daha sonraki süreçte projeye aykırı uygulamalar nedeniyle teknik sorumluluktan istifa ettiğini belirledi. Bu nedenle sanığın binanın yıkılmasında sorumluluğunun bulunmadığına kanaat getirilerek beraatine karar verildi.

Mahkeme ayrıca, binanın ilk iki katından sonra yapılan tadilatlar kapsamında son dört kat ile teras katın yapımında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen müteahhit, fenni mesul, şantiye şefi, teknik sorumlu ve belediyede kontrol görevini yürüten personel hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. - MALATYA