Malatya\'da Ahır Yangını Paniğe Neden Oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dolamantepe Caddesi üzerinde bir ahır ve samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA