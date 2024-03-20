Malatya\'da altgeçitte zincirleme kaza: Yaralanan olmadı

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Malatya'da altgeçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Küçük Sanayi altgeçit içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Ankara istikametine seyir halinde olan bir aracın yavaşlaması sonucu aynı yöne ilerleyen bir başka araçla çarpıştığı kazaya 5 araç daha karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA